Wirtschaft

Hamburg-Mitte 16:33 Uhr | 31.01.2018

Rund 2200 Arbeiter in Hamburg stehen im Streik

Ganztägige Streiks der IG Metall

Seit heute morgen um vier Uhr laufen die ganztägigen Warnstreiks der IG Metall Küste. Insgesamt sind rund 5000 Mitarbeiter betroffen. In Hamburg sind es 2.200 Arbeiter der Firma Still. Sie versammelten sich am Morgen zu einer Kundgebung. Bis Freitag plant die IG Metall Küste weitere Warnstreiks in insgesamt 30 Betrieben. Die Gewerkschaft sieht die Streiks als letzte Warnung an die Arbeitgeber. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn und eine zeitweise Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Vergangene Woche war die fünfte Verhandlungsrunde abgebrochen worden.