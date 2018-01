Politik

Hamburg-Mitte 14:47 Uhr | 31.01.2018

69.100 gemeldete arbeitslose Hamburger

Jahr startet mit steigender Arbeitslosenzahl

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg liegt derzeit bei rund 69.100 Personen. Das ist die niedrigste Zahl an Arbeitslosen in einem Januar seit 25 Jahren und entspricht einer Arbeitslosenqoute von rund 6,8%. Im Vergleich zum Dezember 2018 sind die Zahlen allerdings gestiegen. Grund dafür sind befristete Arbeitsverträge, die zum Jahresende auslaufen.