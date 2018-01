Stadtgespraech

Saint Pauli 17:41 Uhr | 30.01.2018

von Freizeit bis Extremsport

Fahrradneuheiten 2018

Vor nicht knapp einer Woche hatten wir den wärmsten Januartag seit Aufzeichnung und auch heute konnte sich das Wetter in Hamburg sehen lassen. Zeit also mal wieder mit dem Fahrrad durch die Stadt zu düsen. Aus diesem Grund haben wir uns heute im Knust die Fahrradneuheiten und -trends für das kommende Jahr angesehen. Vom passenden Zubehör bis hin zu E-Bikes, die längst nicht mehr nur E-Bikes sind war da so einiges dabei.