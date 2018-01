Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 14:03 Uhr | 30.01.2018

Ganztägige Arbeitsniederlegungen ab Mittwoch

IG Metall weitet Streiks aus

Im Tarifstreit der IG Metall haben die Mitglieder heute für ganztägige Arbeitsniederlegung gestimmt. Diese starten in der Nacht zu Mittwoch und sind für drei Tage angesetzt. Betroffen sind im Bereich Küste insgesamt 10 Betriebe mit mehr als 5000 Beschäftigten. In Hamburg legen die Beschäftigten der Firma Still ihre Arbeit nieder. Die IG Metall fordert 6% mehr Lohn und eine zeitweise Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden bei vollen Lohnausgleich