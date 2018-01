Stadtgespraech

Hamburg 16:42 Uhr | 29.01.2018

Weitere sollen in den nächsten Monaten folgen

Kundenzentren verlängern Öffnungszeiten

Das Kundenzentrum in Eimsbüttel, wie auch in Bezirk Nord haben ihre Öffnungszeiten verlängert. Ab sofort können Bürger und Bürgerinnen von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 19 Uhr Termine wahrnehmen. Bislang war dies in Eimsbüttel nur am Donnerstag bis 18 Uhr möglich. In den kommenden Monaten sollen die Kundenzentren in Altona, Blankenese, Harburg, Wandsbek und Bergedorf folgen.