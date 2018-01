Stadtgespraech

Hamburg 09:56 Uhr | 29.01.2018

Gesamtelternvertretung ruft Eltern und Kinder auf

Geplanter Streik für katholische Schulen

Am 10. Februar plant die Gesamtelternvertretung der katholischen Schulen eine Demonstration zur Erhaltung der betroffenen Schulen in Hamburg. Hierfür sind sowohl Erwachsene als auch Kinder aufgerufen teilzunehmen. Vor knapp 2 Wochen gab das Erzbistum Hamburg bekannt, aufgrund von hoher Schulden acht Schulen in Hamburg schließen zu müssen. Dennoch können alle jetzigen Schüler ihre Schulzeit dort noch beenden. Zuletzt fanden am vergangenen Donnerstag Demonstrationen statt.