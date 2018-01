Stadtgespraech

29.01.2018

Fünfte Tarifrunde scheitert

IG Metall: Neue Streiks geplant

In der kommenden Woche werden weitere Streiks in rund 250 Betrieben der IG Metall erwartet. Nach einer 16 stündigen Verhandlung am vergangenen Wochenende mit dem Arbeitgeberverband gab es in der 5. Tarifrunde keine Einigung. Auf einer heutigen Pressekonferenz werden weitere Aktionen der IG Metall angekündigt, möglich sind auch bis zu 24 stündige Warnstreiks. Erst am Mittwoch zog ein Demonstrationszug durch den Elbtunnel.