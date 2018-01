Blaulicht

14:39 Uhr | 28.01.2018

Vor 19 Jahren ist die 10-jährige Hilal Ercan verschwunden

"Cold Cases" rollt Vermisstenfall neu au

19 Jahre nach dem Verschwinden der damals 10 Jährigen Hilal Ercan, rollt die Polizeieinheit Cold Cases den Fall neu auf. Am Jahrestag des Verschwindens hängte die Polizei in Hamburg Lurup am Einkaufszentrum Elbgau-Passage eine3 Tafel mit einem Fahndungsaufruf auf. Hier war das Mädchen am 27. Januar 1999 zur Mittagszeit zuletzt gesehen worden. 2005 hatte ein verurteilter Straftäter gestanden, Hilal entführt und getötet zu haben. Er zog sein Geständnis später aber wieder zurück. Die Ermittler betonen, es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. Definitiv ausgeschlossen werden könne nur eine Verstrickung der Familie von Hilal. Für den entscheidenden Hinweis hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.