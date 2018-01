Stadtgespraech

12:19 Uhr | 28.01.2018

CDU rechnet dieses Jahr damit

Einigung auf einen neuen Feiertag

Die Hamburger CDU rechnet noch in diesem Jahr mit einer Einigung auf einen neuen Feiertag. Man wolle sich mit den Christdemokraten in Niedersachen und Schleswig-Holstein abstimmen. In allen norddeutschen Bundesländern wird über einen zusätzlichen Feiertag beraten. Im Gespräch ist vor allem der Reformationstag am 31. Oktober oder der Tag der Befreiung am 8. Mai.,