Stormarn 17:16 Uhr | 26.01.2018

2,3 Millionen Euro verschwunden

Ein kurioser Vorfall beschäftigt seit Mittwoch die Kieler Staatsanwaltschaft. Ein Geldtransporter fährt am Mittwoch von Hamburg in Richtung Kiel. Erst beim Öffnen des Transporters auf dem Gelände eines Sicherheitsunternehmens in Kiel fällt auf, dass drei Geldkassetten verschwunden sind. Der Inhalt der Kassetten: 2,3 Millionen Euro.