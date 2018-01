Blaulicht

Hamburg-Nord 15:02 Uhr | 26.01.2018

Urteil soll im März fallen - Heute sprechen die Opfer

Prozess Messerattacke in Barmbek

Im Prozess um die Messerattacke in einem Supermarkt in Barmbek haben heute die Opfer als Zeugen ausgesagt. Bei der Tat wurden die vier Männer und zwei Frauen zum Teil schwer verletzt. Ein 56-Jähriger sagte: \"Er holte mit dem Messer aus und stach mir in die Brust\". Der Mann überlebte den Angriff nur dank einer Notoperation. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Ahmad A. Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor. Das Urteil soll im März fallen.