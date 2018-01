Wirtschaft

Hamburg-Mitte 13:40 Uhr | 26.01.2018

Umweltbehörde zahlt Geld für Gegner der Elbvertiefung

Hafenwirtschaft u. CDU sind entsetzt

Die Umweltbehörde zahlt Geld an die Gegner der Elbvertiefung. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. So sein seit 2017 jährlich 50.000 Euro an NABU, BUND, WWF und die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz gezahlt worden. Damit sollen die Umweltverbände am Forum Tideelbe teilnehmen. Dieses kämpft für den Schutz des Naturraums Elbe. Hafenwirtschaft und Opposition zeigten sich entsetzt.