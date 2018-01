Blaulicht

Quickborn 13:31 Uhr | 26.01.2018

Sind hier Beweismittel versteckt?

Großdurchsuchung in Quickborn

Ein Grundstück in Quickborn wurde von der Polizei mit einem Großaufgebot durchsucht. Im Einsatz waren zahlreiche Beamte, Diensthunde und Bagger. Nach Informationen der BILD soll die Durchsuchung im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt stehen. Demnach soll ein mutmaßlicher Täter Beweismittel auf dem Grundstück versteckt haben. Das habe er einem Mithäftlig erzählt , bevor er sich in der JVA Itzehoh das Leben nahm. Parallel dazu ermittelt die Polizei Itzehoh auch im Zusammenhang mit dem Mord an 22-jährigen dem Boxer, der in der Nähe des Grundstücks erschossen.