Blaulicht

Hamburg 12:45 Uhr | 26.01.2018

Geldtransporter auf dem Weg nach Kiel

2,3 Millionen Euro verschwinden

Bei einem Geldtransport sind 2,3 Millionen Euro verschwunden. Der Transporter war auf dem Weg von Hamburg nach Kiel und hielt auf dieser Strecke zweimal an. Angeblich sei einem der Angestellt übel gewesen. Als der Wage in Kiel ankam, fehlten in einer Geldkassette 2,3 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen