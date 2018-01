Stadtgespraech

Hamburg 17:50 Uhr | 25.01.2018

Eltern, Lehrer und Schüler halten Gottesdienst ab

Protest gegen kath. Schulschließung

Vor fast nun einer Woche gab das Erzbistum Hamburg das bekannt, was alle befürchtet hatten. Aufgrund der hohen Verschuldung müssen von insgesamt 21 katholischen Schulen in Hamburg ganze 8 geschlossen werden. 5 davon dürfen schon mit sofortiger Wirkung keine neuen 5. Klässler mehr aufnehmen. Dazu zählt das Niels-Stensen-Gymnasium in Harburg. Für Schüler, Eltern und Lehrer ist die aktuelle Situation katastrophal. Genau deswegen fanden sie sich heute Am Mariendom in St. Georg zusammen um gemeinsam für den Erhalt ihrer Schule zu demonstrieren.