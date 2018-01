Stadtgespraech

Hamburg 17:49 Uhr | 25.01.2018

Vereinbarung mit Frauenhofer-Gesellschaft

Meilenstein für Wissenschaft in Hamburg

Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und der Direktor der Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft haben heute im Rathaus eine Standortvereinbarung unterschrieben. Damit werden die Zukunftsthemen 3D Druck und Nanotechnologie in Kooperation mit der Firma Fraunhofer in Hamburg ausgebaut. In den kommenden 5 Jahren sollen hierfür bis zu 30 Millionen Euro investiert werden. Die Frauenhofer-Gesellschaft ist Europas führende Organisation für angewandte Forschung.