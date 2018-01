Blaulicht

Hamburg-Mitte 15:46 Uhr | 25.01.2018

Er soll Terrorcamp in Syrien besucht haben

Hamid K. äußert sich auf Facebook

Hamid K. hat sich heute Morgen über die Anschuldigungen seiner mutmaßlichen Angehörigkeit einer Terrororganisation geäußert. Auf Facebook rechtfertige er sich nun, dass dies falsche Behauptungen seien. Vor vier Jahren soll der 39-Jährige ein Terrorcamp in Syrien besucht haben. Diese Anschuldigung räumte er nun allerdings ein: er sei nur in Syrien gewesen um dort Spendengelder an Bedürftige zu verteilen. Um das zu Beweisen macht er auf einen Facebook-Beitrag aufmerksam, der diesen Aufenthalt dokumentiert. Auf seiner Facebook-Seite sind aber auch Beiträge im Zusammenhang mit den radikalen Salafisten Pierre Vogel und Marcel Krass zu finden.Am Mittwoch hatte das MEK seine Wohnung nach Beweismaterial durchsucht.