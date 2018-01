Blaulicht

Hamburg 09:42 Uhr | 25.01.2018

Feuerwehr ruft Alarmstufe "Feuer 2" aus

Brand in Mehrfamilienhaus in Eidelstedt

In Eidelstedt gab es kurz nach Mitternacht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Zahlreiche Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Diese rief Alarmstufe „Feuer 2“ aus. Die Bewohner de Mehrfamilienhauses im Torfweg konnten sich selbstständig aus dem zweiten Stock befreien. Niemand wurde verletzt. Nach ersten Angaben brach der Brand in der Küche der Wohnung aus, die Brandursache ist bisher unklar.