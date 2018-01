Stadtgespraech

25.01.2018

Trotz Baggerungen in Millionenhöhe

Hohe Schlickmengen in Hamburg

Trotz Baggerungen in Millionenhöhe leidet der Hamburger Hafen weiterhin an Schlick. Rund elf Millionen Kubikmeter wurden im Jahr 2017 aus dem Wasser entfernt. Davon wurde der größte Teil am Hamburgs Stadtgrenze zurück in die Elbe gekippt. Die Stadt verhandelt derzeit mit Schleswig-Holstein darüber, ob der Schlick aus Hamburg in die Nordsee gebracht werden kann.