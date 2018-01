Stadtgespraech

Wandsbek 18:19 Uhr | 24.01.2018

Europameister Daniel Schmidt war mit dabei

Das zweite JUMP House kommt nach Hamburg

Höher, schneller, weiter. In ganz Deutschland schiessen derzeit Trampolinparks aus dem Boden. Es ist der Trend in der Sportbranche. Am Freitag startet mit “The big Bounce” sogar eine eigene Trampolin-Show im deutschen Fernsehen. In Poppenbüttel hat heute nun der nächste Park eröffnet, mit prominenter Unterstützung.