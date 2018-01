Blaulicht

Hamburg-Mitte 18:02 Uhr | 24.01.2018

MEK stellt Beweismaterial sicher

Mutmaßlicher IS-Terrorist in Billstedt?

Das MEK hat am Morgen das Haus eines mutmaßlichen IS-Rückkehrers in Billstedt durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft wird der 39-jährige Mann verdächtigt eine staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Laut Medienberichten soll der Beschuldigte im Jahr 2014/2015 ein Terrorcamp in Syrien besucht haben. Konkrete Anschlagspläne oder einen dringenden Tatverdacht gebe es aber nicht, betonte die Hamburger Staatsanwaltschaft. Die Polizei beschlagnahmte bei der Hausdurchsuchung Beweismaterial, wie Computer und zahlreiche Datenträger. Ein Haftbefehl liegt zur Zeit nicht vor.