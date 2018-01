Blaulicht

Hamburg-Nord 16:13 Uhr | 24.01.2018

Feuerwehr appelliert: Platz für Retter

Positive Bilanz nach Feuerwehrkontrollfahrt

Wenn es brennt, kommt es auf jede Minute an. Die Feuerwehr sollte in acht Minuten vor Ort sein, doch immer häufiger kommen Löschfahrzeuge und Drehleitern aufgrund von zu engen Straßen nur schlecht oder gar nicht an das brennende Objekt heran. Zusätzlich stellen insbesondere die Autos, die zu dicht an Kurven und Kreuzungen abgestellt werden, sowie Zweite-Reihe-Parker ein echtes Problem dar. Sie machen einen Rettungseinsatz oft unmöglich. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, war die Hamburger Berufsfeuerwehr Dienstagabend mit ihrem Leiterwagen auf den engen Straßen der in Barmbek unterwegs.