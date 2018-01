Gesellschaft

Hamburg 11:20 Uhr | 24.01.2018

Drei Demonstrationszüge endeten am Spielbudenplatz

IG Metall Küste ruft zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft IG Metall Küste hat erneut zu Demonstrationen in ganz Norddeutschland aufgerufen. Die größten Aktionen gab es in Hamburg. Tausende Teilnehmer zogen in drei Demonstrationszügen vom Rathaus, aus Altona und von Blohm + Voss Richtung Spielbudenplatz. Dort versammelten sich alle zu einer Abschlusskundgebung. Morgen ist hier in Hamburg die vierte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern geplant.