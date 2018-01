Stadtgespraech

Hamburg 10:05 Uhr | 23.01.2018

Die meisten Staus sind auf der A7

ADAC Staubilanz 2017: Hamburg ganz vorne

Hamburg liegt bei der ADAC Staubilanz für 2017 auf Platz eins. Mit 390 Kilometern Stau pro Autobahnkilometer liegt die Hansestadt knapp vor Berlin. Stauschwerpunkt in Hamburg war die A7: Dort bildeten sich mit über 20.000 Kilometern fast zwei Drittel der Verkehrsbehinderungen. Die längste Verkehrsbehinderung in Hamburg registrierte der ADAC am 5. Oktober auf 23 Kilometern der A1 zwischen Billstedt und Seevetal-Hittfeld. Damals wütete das Sturmtief Xavier über Norddeutschland, die Deutsche Bahn stellte den gesamten Zugverkehr ein.