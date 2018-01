Gesellschaft

Hamburg 07:58 Uhr | 23.01.2018

Daumen drücken für Fatih Akins NSU-Drama

Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen

Heute werden in Los Angeles die Oscar-Nominierungen verkündet. Fathi Akins Film „Aus dem nichts“ hat große Chancen in der Kategorie „ Bester fremdsprachiger Film dabei zu sein. Bisher war das NSU-Drama schon sehr erfolgreich und konnte Preise ergattern. In Cannes erhielt Hauptdarstellerin Diane Kruger die Palme als "Beste Schauspielerin". In Los Angeles nahm der Hamburger Autor und Regisseur Akin im Januar den Golden Globe für den "besten fremdsprachigen Film" entgegen.