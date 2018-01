Stadtgespraech

Segeberg 19:34 Uhr | 22.01.2018

Häftlinge müssen zum Teil verlegt werden

Überfüllte Gefängnisse in Hamburg

Hamburgs Gefängnisse sind überfüllt. Wegen des Engpasses werden etliche Zellen doppelt belegt. Einige Gefangene müssen in andere Bundesländer verlegt werden. Das geht aus einer Anfrage des CDU Abgeordneten Richard Seelmaecker hervor. Die Gründe sollen Brandschäden und defekte Sanitäranlagen sein, außerdem Schimmel und von Parasiten befallene Hafträume. Die Justizbehörde begründet den aktuell hohen Bedarf an Zellen auch mit der steigenden Zahl der so genannten Ersatzfreiheitsstrafen. Das bedeutet: Wenn Kleinkriminelle ihre Bußgelder nicht bezahlen können, müssen sie ihre Geldstrafe im Gefängnis absitzen.