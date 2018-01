Politik

17:48 Uhr | 22.01.2018

Steinmeier auf zweitätiger Reise

Der Bundespräsident in Hamburg

Seit 10 Monaten ist er im Amt und nun auch zu Besuch in Hambur: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am frühen Morgen hat er dem ersten Bürgermeister Hamburgs und der Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, einen Besuch abgestattet. Noch bis Dienstagabend ist er in der Stadt, bis er seine Reise durch die Bundesländer fortsetzt