Stadtgespraech

Hamburg 13:40 Uhr | 22.01.2018

Abschiebehaft soll auf 6 Wochen verlängert werden

Neue Abschiebeeinrichtung am Airport

Hamburg plant eine eigene Einrichtung, um abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber in Abschiebehaft nehmen zu können. Dafür will der Senat den Ausreisegewahrsam am Flughafen ausbauen, das berichtet der NDR. In der jetzigen Einrichtung dürfen ausreisepflichtige Asylbewerber bis zu zehn Tage festgehalten werden. Um die Abschiebehaft auf sechs Wochen zu verlängern, muss der Ausreisegewahrsam umgestaltet werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in der kommende Bürgerschaftssitzung Ende des Monats eingebracht werden.