Politik

Hamburg 13:01 Uhr | 22.01.2018

Der Bundespräsident ist zwei Tage in der Stadt

Steinmeier: Eintragung ins Goldene Buch

Mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt hat der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frauz heute Morgen in Hambug begonnen. Bei einem Senatsfrühstück konnten die Gäste dann mit allen Mitgliedern des Senats und der Bürgerschaft ins Gespräch kommen. Am Nachmittag will Steinmeier eine Veranstaltung der "Zeit"-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius besuchen. Am Nachmittag geht es für das Ehepaar dann in die Elbphilharmonie. Bis morgen Nachmittag wird Steinmeier noch in Hamburg bleiben.