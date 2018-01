Blaulicht

Hamburg 07:23 Uhr | 22.01.2018

Feuerwehr rettet Mädchen aus der Wohnung

Feuer in Mehrfamilienhaus in Horn

In einer Wohnung in der Washington Allee in Horn ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn hatten den Notruf gewählt, in der Wohnung befand sich ein 13-jähriges Mädchen. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten das Mädchen aus der Wohnung befreien. Mit einer Rauchgasvergiftung wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.Wie genau es zu dem Brand kam, ist noch unklar.