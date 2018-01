Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 17:08 Uhr | 20.01.2018

Die Besucher waren begeistert

Impressionen der Hochzeitstage in Hambur

Am vergangenen Wochenende haben in den Messehallen in der Halle B7 die Hamburger Hochzeitstage stattgefunden. Ausgewählte Aussteller präsentierten alles rund um den schönsten Tag im Leben. Neben Brautmoden und Schmuck durften Reiseveranstalter, Autovermieter, Caterer und Hochzeitsplaner nicht fehlen. Der Trend in diesem Jahr: Metallic-Farben und der Vintagelook. Ganz egal für welche Farbe oder welches Kleid sich die Hamburger sich entschieden haben, sie waren begeistert und haben sich gerne auf der Hochzeitsmesse umgesehen: