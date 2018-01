Gesellschaft

Hamburg 17:41 Uhr | 19.01.2018

Wo bleiben die Kinder, wo bleibt die Zukunft der Kirche?

Acht katholische Kirchen schließen

Immer wieder haben wir in den letzten Wochen darüber berichtet, dass mehrere katholische Schulen in Hamburg geschlossen werden sollen. Grund dafür sind Schulden des Erzbistums in dreistelliger Millionenhöhe. Bisher war aber noch nicht klar, wie viele Schulen tatsächlich von Schließungen betroffen sind und vor allem welche. Das haben die Verantwortlichen heute nun bekanntgegeben .