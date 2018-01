Stadtgespraech

Hamburg 17:01 Uhr | 19.01.2018

Konzept: Privatpersonen vermieten ihr Auto

Neuer Carsharing Anbieter gestartet

Carsharing boomt – gerade in einer Großstadt wie Hamburg werden längst Fahrzeuge mit Anderen geteilt. Anbieter wie Car2Go oder Drive Now haben sich am Markt etabliert. Jetzt will eine Amerikanische Firma das Carsharing revolutionieren und bietet seit heute ein peer-to-peer Carsharing an. Das heißt: Privatpersonen vermieten ihr Auto an andere Privatpersonen.