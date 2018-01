Gesellschaft

Hamburg 07:33 Uhr | 19.01.2018

Firma Turo startet Online-Carsharing-Plattform

Eigenes Auto an Fremde vermieten

Hamburger können zukünftig ihre Autos an Fremde vermieten. Das amerikanische Unternehmen Turo schaltete gestern eine Online-Plattform in Deutschlanbd frei. Ähnlich wie bei Airbnb können sich Interessenten und Autovermieter registrieren, ein Preis wird festgelegt und Turo erhält eine Vermittlungsprovision. Für Vermieter besteht im Gegenzug die Möglichkeit, dass ihr Auto durch die Vermietung die Anschaffungs- und Unterhaltskosten mit refinanziert.Anders als bei Car2go oder DriveNow holen sich die Interessenten die Autos beim Vermieter direkt ab. Auch geht es für Turo nicht hauptsächlich darum in der Stadt von A nach B zu kommen, sondern eher um einen Wochenendausflug. Wie genau die Preise aussehen ist noch nicht klar.