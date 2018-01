Stadtgespraech

Hamburg 08:11 Uhr | 18.01.2018

Besonders Fuhlsbüttlerstraße soll angeschlossen werden

Neue U3-Haltestelle für Barmbek

Barmbek soll eine neue U3 Haltestelle bekommen. Das wollen SPD und Grüne in der Bezirksversammlung Nord fordern. Die neue Haltestelle soll zwischen den Stationen Barmbek und Habichtstraße gebaut werden. So soll insbesondere die Fuhlsbüttler Straße an das Schnellbahnnetz angeschlossen werden. Davon würden viele Tausend Menschen in Barmbek-Nord profitieren. Der rot-grüne Antrag wird auch in der Bürgerschaft eingebracht werden.