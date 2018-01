Sport

Hamburg 16:07 Uhr | 17.01.2018

Am Wochenende helfen Gisdol nur Tore

Letztes öffentliches Training vor Köln

Bei einem Grad und leichten Schneefall betrat der HSV heute den Trainingsplatz am Volkspark. Trainer Gisdol und sein Team stehen nach den vergangen Spielen mächtig unter druck. Am Wocheneden muss ein Sieg her und aus diesem Grund wurde der Schwerpunkt auf den Torabschluss gelegt. Sollte es gegen Köln mit dem Torabschluss nicht klappen könnte es eng für den Trainer werden. Die Trainerfrage bekam Gisdol heute morgen schon von einem Kind persönlich gestellt...