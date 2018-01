Stadtgespraech

Hamburg 11:25 Uhr | 17.01.2018

Schwierige Themen heute in der Bürgerschaft

Tempo 30 und Rote Flora

Die Bürgerschaft debattiert heute über ein mögliches Tempolimit auf mehreren Hamburger Hauptstraßen und die Zukunft der Roten Flora. In der vergangenen Woche hatte der rot-grüne Senat erste Maßnahmen des Lärmaktionsplans 2018 umgesetzt und an sechs Hauptstraßen das Tempo in der Zeit zwischen 22.00 und 6.00 Uhr auf 30 Stundenkilometer reduziert. Für CDU und FDP ist die Maßnahme ein Schritt in die falsche Richtung, Umweltschützern geht sie dagegen nicht weit genug.Auch beim Thema Rote Flora gibt es Streitpotential. Unter anderem fordert die AfD Fraktion die Schließung des linksautonomen Zentrums.