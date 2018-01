Sport

Hamburg 16:54 Uhr | 16.01.2018

Die Vorbereitung auf Gisdols Endspiel haben begonnen

Stefan Schnoor analysiert die HSV-Krise

Der HSV um Trainer Markus Gisdol startete heute in die Trainingswoche vor dem so wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Um kurz vor 10 in der Frühe betrat die Mannschaft den Platz. Es wird die entschiedene Woche für Gisdol, denn sollte am Samstag nichts zählbares herausspringen könnte es für den HSV Trainer zu Ende sein. Wir haben mit dem ehemaligen HSV Verteidiger Stefan Schnoor über die aktuellen Situation der Hamburger gesprochen.