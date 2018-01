Gesellschaft

Hamburg 12:58 Uhr | 16.01.2018

Gesundheitsbehörde fordert neues Gesetz

Wenig Organspenden in Hamburg

Die Zahl der Organspender in Hamburg ist 2017 auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren gesunken. Laut der Deutschen Stiftung für Organtransplantation wurden nur 24 Menschen in Hamburg nach ihrem Tod Organe entnommen. Im Vergleich zu 2016 mit 40 Organspendern hat sich die Zahl damit fast halbiert. Mit einem neuen Gesetz will die Hamburger Gesundheitsbehörde jetzt Abläufe in den Krankenhäusern verbessern, damit potenzielle Spender dort nicht mehr durchs System rutschen. In den kommenden Wochen soll das Gesetz ausgearbeitet und der Hamburger Bürgerschaft vorgelegt werden.