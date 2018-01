Gesellschaft

Hamburg-Mitte 10:00 Uhr | 16.01.2018

Berechnung der Grundsteuer wird überprüft

Mehrkosten für Mieter und Vermieter?

Der Hamburger Grundeigentümer-Verband fürchtet drastische Mehrkosten für Immobilienbesitzer und Mieter. Das Bundesverfassungsgericht will ab heute die Berechnung der Grundsteuer überprüfen. Bisher basiert sie zum Teil auf jahrzehntealten Grundstückswerten. In Hamburg würde die Grundsteuerbelastung dadurch für Eigenheimbesitzer und Mieter im Durchschnitt um das Zehnfache steigen. An der Verhandlung nimmt auch Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher teil. Ein Urteil wird frühestens im Sommer erwartet.