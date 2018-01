Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 18:09 Uhr | 15.01.2018

Server stürzte heute Morgen ab

Verlosung der Elphi-Tickets

Seit heute morgen läuft die Registrierung für die Konzertreihe der Elbphilharmonie „Konzerte für Hamburg“. Dabei können sich Personen mit Hamburger Wohnsitz für preisgünstige Konzerttickets der Elbphilharmonie registrieren Die insgesamt 20.000 Karten zwischen 8 und 24€ werden am 2. März verlost. Noch bis zum 16. Februar können sich Interessierte online sowie in allen Vorverkaufsstellen der Elbphilharmonie registrieren lassen. Das Angebot des Konzerthauses wird gut angenommen - am Morgen war die Homepage der Elbphilharmonie bereits überlastet.