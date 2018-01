Blaulicht

Hamburg-Nord 09:53 Uhr | 15.01.2018

Rekordtief in der Einbruchs-Statistik. Im vergangenen Jahr gab es in Hamburg nur noch 5769 Einbrüche. Zum Vergleich im Jahr 2015 waren es noch rund 9000 Taten. Das ist ein Rückgang von 36 Prozent. Die 100 Beamten der Soko Castle konzentrierten sich in den letzten beiden Jahren vor allem auf osteuropäische Einbrecherbanden und Mehrfachtäter. Auch die Zahlen bei Fahrraddiebstahl und Taschendiebstahl sinken weiter.