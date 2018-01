Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 09:00 Uhr | 15.01.2018

Verkaufsverlosung nur für Hamburger

"Konzerte für Hamburg" - Elphi-Tickets

Ab heute, 10 Uhr gehen rund 20. 000 Karten für acht preisgünstige „Konzerte für Hamburg“ des NDR Elbphilharmonieorchesters in die Verkaufsverlosung. Die Konzerte finden zwischen dem 19. und 27. Juni in der Elbphilharmonie statt. Voraussetzung um an der Verlosung teilzunehmen ist ein Hamburger Wohnsitz. Die Frist endet am 16. Februar. Teilnahme unter: www.konzerte-fuer-hamburg.de