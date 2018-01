Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 16:11 Uhr | 12.01.2018

Knapp 20.000 Karten stehen zur Verfügung

Verlosung von Elphi-Karten an Hamburger

Am kommenden Montag werden knapp 20.000 Karten für die Elbphilharmonie an Hamburger verlost. Das aber nur theoretisch, denn die Tickets kosten trotz des Losverfahrens zwischen acht und 24 Euro. Bis zum 16. Februar 17.59 Uhr gibt es dann die Möglichkeit Bestellwünsche abzugeben. Pro Person können bis zu vier Karten beantragt werden. Die Gewinner werden am 02. März feststehen.