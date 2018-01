Sport

Hamburg 15:51 Uhr | 12.01.2018

U21-Europameister gibt Bundesligadebüt gegen Augsburg

Pollersbeck verdrängt Stammtorwart Mathenia

Julian Pollersbeck ist die neue Nummer 1 im HSV-Tor. Trainer Markus Gisdol hatte die Position in der Winterpause nach schwacher Hinrunde von Stammtorwart Christian Mathenia neu ausgeschrieben. Heute die Gewissheit: U-21 Europameister Pollersbeck steht morgen gegen den FC Augsburg im Hamburger Kasten. Der 23-Jährige wechselte im Sommer für 3,5 Millionen vom 1. FC Kaiserslautern an die Elbe, ist in der Bundesliga allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen.