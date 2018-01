Wirtschaft

Hamburg-Mitte 12:36 Uhr | 12.01.2018

Jahreseinkommen deutlich höher als bisher angenommen

Haspa-Vorstand verdient 5,5 Millionen Euro

Der Vorstand der HASPA verdient deutlich mehr, als bislang angenommen. Das geht aus einem Bericht des Hamburger Branchendienstes Finanz-Szene hervor. So liegt das Einkommen des fünfköpfigen Vorstands im Jahr 2016 bei insgesamt 5,5 Millionen Euro. Die hohe Summe ist auf kaum bekannte Zusatzbezüge aus dem Holding-Trading in Höhe von 2,6 Millionen Euro zurückzuführen. Das Jahreseinkommen des Vorstandssprechers Harald Vogelsang könnte so zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro.