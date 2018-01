Blaulicht

Hamburg-Mitte 12:30 Uhr | 12.01.2018

Vorwurf des Mordes und versuchten Mordes

Barmbeker Messerstecher gesteht

Knapp ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff in einem Supermarkt in Barmbek, hat heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Zu Prozessbeginn ließ der 26-jährige Angeklagte ein Geständnis von seinem Anwalt verlesen, darin bekennt er sich in allen Anklagepunkten für schuldig. Amad A. muss sich wegen Mordes und sechsfachen versuchten Mordes und Körperverletzung vor dem Oberlandesgericht Hamburg verantworten. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.