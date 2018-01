Gesellschaft

Hamburg-Mitte 06:07 Uhr | 12.01.2018

Mädchen schnuppern in männerdominierte Jobs

Girlsday öffnet Türen

Im Rahmen des Girls Day Akademie Unternehmensworkshops hatten interessierte 9.Klässlerinnen am donnerstag die Möglichkeit Tätigkeiten im Metall- und Elektroindustriegewerbe nachzugehen. Schülerinnen der Gretel Bergmann Schule wagten sich beim Gabelstaplerhersteller Still an kleine technische Aufgaben. Ziel ist das reinschnuppern in männerdominierte Jobs. Neben Besuchen in Betrieben bietet das Wahlpflichtfach auch Workshops zum Selbstmanagement an.