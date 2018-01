Sport

11.01.2018

Walace nicht im Kader, Ekdal und Holtby verletzt

HSV mit Personalnot vor dem Rückrundenstart

Am Sonnabend startet der Hamburger SV gegen den FC Augsburg in die Rückrunde. Und schon bevor der Ball wieder rollt ist beim Bundesliga-Dino richtig was los. Verletzungssorgen, Transferflaute und streikende Spieler ließen den Verein auch in der Winterpause nicht zur Ruhe kommen. Zu einer Problematik hat Trainer Markus Gisdol heute Mittag deutlich Stellung bezogen.