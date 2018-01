Politik

Hintergrund: 350 Millionen Euro schwere KITA-Initiative

Volksgesetzgebung könnte verschäft werde

Die Hamburger rot-grüne Regierungskoalition schließt eine Verschärfung der Volksgesetzgebung nicht mehr aus. Das machte der Fraktionschef der Hamburg Grünen, Anjes Tjarks, gestern in der Sendung „Schalthoff live“ deutlich. Hintergrund ist eine Volksinitiative für eine bessere Ausstattung der Hamburger Kitas, deren Forderungen sich nach Behördenangaben auf bis zu 350 Millionen Euro jährlich belaufen. Als Reaktion darauf zieht die Koaltion in Erwägung, per Gesetzesänderung Volklsinitiativen zukünftig zu verpflichten und für ihre Forderungen einen seriösen Finanzierusvorschlag zu mach